Kijkers verbijsterd over opmerkelijk toilet in 'Bed en breakfast'

Bijna 1,5 miljoen kijkers zagen tot hun grote verbazing gisteravond in het omroep Max-programma ‘Bed en breakfast’ twee hilarisch slechte B&B’s. Waarvan er eentje een wel héél opmerkelijk toilet had.

B&B-bezoekers Stine en haar man mogen kiezen: twee kamers boven in de woning, of de studio verderop, waar ze alles voor zichzelf hebben. Omdat Stine slecht ter been is en deze laatste ruimte op de begane grond is, gaat ze voor die optie.

Studio

De containerwoning kost €75 per nacht. “Het is sober, maar het heeft alles wat je nodig hebt”, zegt Stine nog optimistisch. Tuurlijk, als je van meteen afspoelen na het poepen houdt. Want in badkamer van 1.5 bij 1.5, staat de wc zo’n beetje ín de douche. “We moeten het even laten bezinken”, zegt die schat van haar man nog.

Badkamer

Totdat hij natte voeten haalt bij het tandenpoetsen: de douche gaat ineens aan. En dat blijkt geen toeval; als je de kraan van de wastafel aanzet, stroomt het water van de douche automatisch ook. En dan kun je terwijl je doucht ook nog eens tegelijkertijd toiletteren, zo klein is de ruimte. Vanuit de (eveneens kleine) slaapkamer gniffelt Stine. Ook de kijkers hadden het niet meer.

Douchen terwijl je poept, het kan bij Ans en Hans Ik vind het een geweldig idee Alleen de krant lezen is dan wel een dingetje 😱#bedandbreakfast #benb — Starbuck (@starbuck68) 8 maart 2018

Bij mij zit er ook een wc in de douche hoor, maar niet precies onder de douchekop…. in een bezemhok. #BenB 😂 https://t.co/UfRqWhMqGt — Lucy (@LucianaBoutox) 8 maart 2018

Wow!!! Douchen/tandenpoetsen en poepen in 1x tegelijk lekker snel en dat voor maar €75,00 per nacht 😂😂nou niet echt mijn ding😂 #benb — Anneke Woudt (@AnnekeWoudt) 8 maart 2018

75 euro per nacht voor een betonnen bunkerkrot waarin als je gaat douchen al het water over de wc klettert. Die mensen zijn echt de weg kwijt. #benb Voor minder huur je een appartement pal aan het strand. Not kidding. — Metropool Poesjen! 🍊 (@AmberMeijlink) 8 maart 2018

Ans wilde graag een schuifdeur zodat ze geen toiletgeluiden hoort van haar man. In haar #BenB douche, poep en tandenpoets je in 1 — Stephanie V (@Stfmstr) 8 maart 2018

Hele aflevering terugkijken? Dat kan bij omroep MAX en de NPO.

