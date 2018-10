Zó ziet Tokio uit 'La Casa de Papel' er in het echte leven uit

De Netflix-serie La Casa de Papel is een van de grootste hitseries van dit moment. We dachten dat we de personages uit de Spaanse serie inmiddels wel konden herkennen zonder maskers, maar niets is minder waar.

Actrice Úrsula Corberó speelt de rol van Tokio in de serie, een van de hoofdrollen in La Casa de Papel. Tokio is net als de anderen een stoere vrouw en zo ziet ze er in de serie dan ook uit. Maar in het echt blijkt Úrsula helemaal niet zo’n stoer uiterlijk te hebben. Op Instagram deelt ze regelmatig mooie plaatjes van zichzelf waar je haar bijna niet op herkent:

Dit bericht bekijken op Instagram Alison, ¿a quién pretendías engañar? #LaCasaDePapel Een bericht gedeeld door La Casa de papel (@lacasadepapel) op 3 Mei 2018 om 11:15 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Hola Baires, te extrañé 🦋 #ElÁngelPremiere Een bericht gedeeld door Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) op 8 Aug 2018 om 3:36 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 🦄🔮🙅🏼♀️🎆💅🏼 Een bericht gedeeld door Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) op 25 Mei 2018 om 12:24 (PDT)

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.