De Tokkies doen verdrietig verhaal: "We willen onze naam zuiveren"

De Tokkies, ofwel de familie Ruijmgaart-Tokkie, werden in 2003 beroemd in Nederland. Hoe gaat het nu met ze? Nou, niet zo best.

“Met mijn ouders gaat het totaal niet goed”, vertelt de dochter van Hannah Tokkie en Gerrie Ruijmgaart aan Shownieuws.

Ziek

“Met mijn vader gaat het slecht vanwege zijn keelkanker en met mijn moeder gaat het lichamelijk en geestelijk ook slecht.” Gerrie is meerdere keren bestraald en heeft er een ontzettend hese stem aan overgehouden. En Hannah heeft vooral groot verdriet om de slechte naam die de familie heeft gekregen. Tokkie is namelijk synoniem geworden voor asociaal. “Ik vind het heel erg dat mijn naam in de Van Dale staat, ik kan het niet begrijpen”, zegt ze in tranen.

Burenruzie

In 2003 werd er een documentaire over de familie gemaakt, na een burenruzie waarbij wapens en brandbommen waren gebruikt. “Een geëscaleerd burenruzietje”, aldus Gerrie. De familie werd een hit onder het Nederlandse publiek en een realityshow en zelfs een kersthit volgde. Maar voor de reputatie van ‘de Tokkies’ was al die aandacht niet zo best.

Kinderen in elkaar geslagen

Niet alleen Hannah en Gerrie en hun vier kinderen, maar de héle familie lijdt eronder. “Veel mensen denken dat wij ook tokkies zíjn”, vervolgt hun dochter. “We hebben heel grote problemen gekregen met de andere kanten van onze familie. Ze zeggen dat wij hun naam ten schande hebben gemaakt. Ze hebben er last van en hun kinderen worden in elkaar geslagen.”

Schulden

De zieke Hannah en Gerrie hoeven bovendien niet op subsidies te rekenen. Naast het feit dat Gerrie vorig jaar 75 duizend euro in de min zou hebben gestaan, doet hun naam hun ook geen goed. “Geen instantie wil hun geld geven, omdat ze ‘de Tokkies’ zijn. Wij moeten onze ouders onderhouden.”

Comeback

Wat nu de grootste wens van het gezin is? Hun naam zuiveren. Ook ziet het gezin zich genoodzaakt om een comeback te maken. “Omdat mijn ouders geen geld hebben, is het de bedoeling dat we weer gaan optreden. We zijn geen zangers of zangeressen, maar we gaan het gewoon doen en kijken waar het ons brengt.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP