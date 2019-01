Zó was het voor tolk Wieke om samen met Cas mee te doen aan 'Heel Holland Bakt'

Afgelopen zondag moest kandidaat Cas helaas de tent van ‘Heel Holland Bakt’ verlaten. Maar hij niet alleen. Zijn tolk Wieke is ook niet meer te zien in het bakprogramma. Hoe was het voor haar om Cas op deze bijzondere plek te helpen?



Op de site van Heel Holland Bakt vertelt Wieke over deze bijzondere opdracht. “Ik was niet mevrouw de tolk, maar gewoon Wieke. Het meisje dat toevallig niet meebakt, maar wel ergens met haar handen staat te wapperen. Wat dat betreft was het een warm bad waar ik in terechtkwam.”

Zwijgplicht

Wieke vertelt dat er onder tolken een beroepscode is die vertelt dat een tolk zich niet mag bemoeien met de inhoud van een situatie. “Een tolk moet alle deelnemers van de situatie gelijk behandelen en heeft een zwijgplicht. Ook staat er in mijn beroepscode dat ik geen andere functies vervul tijdens het tolken. Dit kunnen situaties zijn zoals die van adviseur of hulpverlener. Ik mag bijvoorbeeld nooit zeggen: Cas vergeet dit niet, of Cas schiet eens op! Al heb ik dat vaak gedacht, haha…”

Stressvol

De inmiddels beroemde tolk vertelt dan ook dat Cas’ deelname aan het programma voor haar óók stressvol was. “Ik had af en toe zeker meer stress dan Cas. Cas is iemand die op het laatste moment nog van alles moet doen. Terwijl iedereen zijn taarten aan het afwerken is, staat er bij Cas nog niets op zijn werkbank. Dan denk ik: Cas waar is je taart?! Die moet dan nog uit de shockvriezer komen… Op zo’n moment kan ik dus niets zeggen en dat wil ik ook niet.”

Gebaren bedenken

Cas en Wieke hebben zelfs samen gebaren bedacht, want voor woorden als ganache, praline en karamel bestaan geen gebaren. “Voor dit soort woorden zijn Cas en ik echt gaan zitten en hebben we overlegd welk gebaar het best zou passen.” Zo lukte het de twee om samen een groot succes te maken van de deelname van Cas aan het programma.

Het hele interview met Wieke is te lezen op de site van Heel Holland Bakt.

