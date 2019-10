Tom Egbers voelt zich na hartinfarct veel sterker dan voorheen

Het gaat goed met Tom Egbers (61). De sportpresentator werd afgelopen zomer getroffen door een hartinfarct, maar voelt zich nu sterker dan ooit.

Dat vertelt hij woensdagavond in De wereld draait door tegen presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Rustig aan

“Het gaat heel goed. Ik voel me verkwikt”, vertelt hij. Hij moest het de afgelopen tijd wel even wat rustiger aan de doen, maar dat heeft hem heel goed gedaan. “Sportschool, schrijvers herlezen, museum, sportwedstrijden kijken.” De 61-jarige presentator heeft zich de afgelopen maanden goed vermaakt.

Dankbaar

Wel geeft hij toe ontzettend te zijn geschrokken toen hij afgelopen juli tijdens zijn vakantie in Griekenland door een hartinfarct werd getroffen. Hij belandde op de intensive care. Hij is ontzettend dankbaar dat hij er gewoon nog is. “Ik dacht, dit zal het wel zijn, misschien. Maar ik dacht ook: ik ben nog niet klaar, ik wil nog zo veel. Maar het is goed afgelopen gelukkig. Ik ben blij dat ik terug ben.”

Ingrijpende beslissing

Door z’n hartinfarct heeft Tom wel een ingrijpende beslissing moeten nemen. De sportpresentator heeft besloten niet meer terug te keren als presentator van het programma Studio Voetbal. Het praatprogramma op zondagavond blijft in handen van Sjoerd van Ramshorst, die Tom de afgelopen periode verving. Wel blijft Tom bij NOS Studio Sport te zien, waar hij de samenvattingen van de eredivisie presenteert.

Bron: DWDD, ANP. Beeld: ANP