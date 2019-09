Tom Egbers 2 maanden na hartinfarct weer aan het werk

Het gaat beter met de gezondheid van sportpresentator Tom Egbers (61). Op vakantie kreeg hij een hartinfarct, maar 2 maanden later kan hij weer aan het werk.

De afgelopen weken moest hij van de dokter verplicht rust houden.

Sportman

Tom is sinds 1984 presentator van Studio sport. Vandaag was hij even te zien bij het NOS journaal. Nieuwslezeres Simone Weijmans leidde de uitzending in door Egbers welkom te heten. “Ik denk dat ik namens iedereen bij de NOS spreek, als ik zeg dat we heel blij zijn dat je er weer bent.”

Geleidelijk aan zal Tom ook weer als bekend gezicht te zien bij Studio sport, dat elke zondagavond om 19.00 te zien is. Wanneer hij precies weer voor de camera verschijnt om het eredivisievoetbal te bespreken, is niet duidelijk.

Tom met zijn partner Janke Dekkers bij het NOCNSF Sportgala 2018:

