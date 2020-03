Tom Hanks deelt gezondheidsupdate na coronabesmetting

Tom Hanks en zijn echtgenote Rita Wilson waren één van de eerste celebrities die bekend maakten het coronavirus te hebben. Nu, een kleine week later, heeft de 63-jarige acteur een update gegeven over het verloop van zijn quarantaineperiode.

Na behandeling in een ziekenhuis zitten hij en zijn vrouw momenteel in afzondering in hun huis in Australië. Eén ding is zeker: Hanks is zijn gevoel voor humor niet verloren.

Symptomen onveranderd

Op Instagram plaatste de acteur een foto van een ouderwetse typemachine van het merk Corona, met daarbij de volgende update: “Goed nieuws: geen koorts, wel frustratie. Na een week in zelf-isolatie zijn de symptomen grotendeels hetzelfde gebleven. Zelfs na het doen van kleine huishoudelijke klusjes zoals de afwas en het opvouwen van de was, moet ik op de bank rusten,” schrijft hij.

Verwijzing naar ‘Vegemite-gate’

Hanks laat ook nog even weten dat hij al zes potjes kaarten op een rij heeft verloren van Rita en dat hij ook nog iets belangrijks heeft geleerd, namelijk: “Not to spread my Vegemite so thick,” wat een verwijzing is naar een eerdere post die hij plaatste. De acteur deelde namelijk een paar dagen geleden een foto op Instagram van een bordje toast met Vegemite, wat al snel viral ging vanwege zijn excessieve gebruik van het beleg. Zelf zijn zoon kon het niet laten om op de foto reageren en schreef op Twitter: “Ik vertel hem al jaren dat hij veel te veel beleg gebruikt op zijn toast.”

Bron: Bustle.com. Beeld: Brunopress, Instagram