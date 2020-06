Jammer maar helaas: Songfestival-knapperd Tom Leeb doet niet meer mee

Toen Frankrijk in januari bekend maakte dat zanger Tom Leeb hun Songfestival-inzending zou worden, had ie-de-reen het over deze man. Want wat is het een knapperd! Voor iedereen die toen zo razend enthousiast was, hebben we slecht nieuws: hij doet volgend jaar niet mee.

Het Songfestival kon dit jaar niet doorgaan wegens het coronavirus. Maar gelukkig mogen alle deelnemende landen hun act gewoon meenemen naar volgend jaar. De zangers en zangeressen moeten alleen een ander liedje inzenden. Zo nemen wij onze Jeangu Macrooy gewoon mee naar het Songfestival in 2021.

Drukke agenda

Voor Frankrijk zou Tom Leeb dit jaar deelnemen met het liedje The best in me. Helaas liet hij vrijdag in Morning Week-end op de Franse zender Non Stop People weten dat hij er volgend jaar niet bij is. Door zijn drukke agenda is hij in de maand mei van 2021 niet in de gelegenheid om naar Nederland te komen.