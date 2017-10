Rockmuzikant Tom Petty (66) overleden

De Amerikaanse muzikant Tom Petty is overleden, meldt zijn manager. De 66-jarige zanger en gitarist werd maandagavond in zijn huis in Malibu gevonden na een hartaanval. Hij overleed in het ziekenhuis.

De zanger brak met zijn band Tom Petty and The Heartbreakers in de jaren 70 door met hits als American Girl, Into The Great Wide Open en Breakdown. Petty was ook als solo-artiest erg succesvol met liedjes als A face in the crowd, I won’t back down en Learning to Fly.

Laatste optreden

De band Tom Petty and The Heartbreakers bestond 40 jaar en ze stonden afgelopen week nog op de bühne met het laatste concert van hun tournee. In een recent interview liet de zanger weten dat dit voor de band de laatste tour zou zijn. “Ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat dit onze laatste is. We zijn allemaal midden zestig en ik heb een kleindochter waar ik tijd mee wil doorbrengen. Ik wil niet de rest van mijn leven op tournee zijn.”

