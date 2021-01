In Nederland kent het grote publiek Tom Waes (52) vooral van zijn rol als agent Bob in de Netflix-serie Undercover, maar de Vlaamse acteur en presentator trekt ook al jaren naar alle uithoeken van de wereld voor zijn avontuurlijke programma Reizen Waes. En toen kwam corona.

Het is 22 februari 2020 als Tom Waes, enkel gehuld in een witte doek, in een tempel tussen tienduizend Japanners staat te duwen en te trekken. Het doel: met gevaar voor eigen leven een van de twee stokjes die de priester gooit bemachtigen om zo een jaar vol geluk en welvaart te krijgen. De presentator had op dat moment niet kunnen bevroeden dat het de laatste keer zou zijn dat hij met zóveel mensen in een ruimte zou zijn. “Toen we vanuit het noorden van Japan terugkwamen in Tokio, was het coronavirus uitgebroken. Op straat waren we de enige mensen zonder mondmasker. Wat overdreven, dacht ik nog. Maar toen ging de wereld op slot.”

Een man die gemiddeld 150 dagen per jaar op reis is, zit opeens voor onbepaalde tijd opgesloten in zijn eigen huis. Hoe was dat?

“Ik vind dat ik dit eigenlijk niet mag zeggen omdat er zo vreselijk veel mensen zijn gestorven, maar voor mij persoonlijk was die lockdown een zegen. Mijn leven was één grote ratrace, ik ging altijd maar door, door, door. Eerst probeerde ik geplande reizen naar Saoedi Arabië en de VS nog geregeld te krijgen, maar toen ik besefte dat het heel lang zou gaan duren, kwam ik tot mezelf. Iedere dag hardlopen, ontbijten, lunchen… Dat ritme was heerlijk.”

Heeft je vrouw Mieke niet gevraagd of ‘je niet weer eens weg moet’?

“Haha, nee! Dat vraagt ze normaal wel als ik een tijdje thuis ben, maar ze wist nu dat ik nergens heen kón. Het had voor haar ook voordelen, nu kwam ze na haar werkdag thuis in een opgeruimd huis, stond het eten op tafel en had ik cocktails gemaakt. Inmiddels zijn de rollen trouwens omgedraaid. Ik scheurde mijn kruisband bij een motorongeluk en ben paar dagen geleden geopereerd, dus voorlopig kan ik niets. Nu roep ik vanuit mijn zetel dat ik koffie wil. Payback time!”

Van Sierra Leone tot Bangladesh: in Reizen Waes val je normaal gesproken van de ene cultuurshock in de andere. Nu heb je een serie over Vlaanderen gemaakt. Was je niet bang dat het saai zou worden?

“Nee, helemaal niet. Reizen Waes is eigenlijk heel simpel: iedere aflevering bestaat uit een stuk of vier mooie, ontroerende ontmoetingen. Als me dat hier niet zou lukken, dan woon ik echt in een fout land. Ik zeg natuurlijk niet dat ik nooit meer op reis wil, maar er zijn in Vlaanderen evenveel mooie verhalen te vertellen als in de rest van de wereld. Ik hoop dat Nederlanders door deze serie ook een andere kant van België gaan zien.”

Wat maakte de meeste indruk?

“Ik werd uitgenodigd door een Sikh-gemeenschap (een Hindoestaanse religie, red.) om de ceremonie voor ‘het uur van de zoete nectar’ bij te wonen. De tempel lag aan een typische Vlaamse steenweg en had een doodgewone gevel, maar toen ik binnen stapte… De kleuren en geuren, ik stond opeens in India! Wat de reis ook erg leuk maakte, was dat we met de crew iedere avond in een hotel sliepen. Een pintje drinken, samen eten, napraten… We kennen elkaar al 15 jaar en reisden samen naar 50 verschillende landen, nu had ik op 8 kilometer van mijn huis datzelfde reisgevoel.”



Heeft de coronacrisis het toerisme voorgoed veranderd?

“Ik vrees van niet. Vanmorgen kopten de kranten in Vlaanderen dat de luchthavens overvol zijn met toeristen. Als mensen middenin een lockdown samenhokken omdat ze zo nodig op een strand willen liggen, denk ik – jammer genoeg – niet dat het massatoerisme verdwijnt als we gevaccineerd zijn. Het wordt gewoon weer zoals het was, al gaat dat nog wel een tijdje duren. Ik boek voorlopig nog geen reis voor 2021.”

Even dromen: stel je zou morgen zonder restricties overal naartoe kunnen. Waar ga je heen?

“Onze kinderen studeren en we hebben ze door de coronamaatregelen weinig gezien, dus ik zou heel graag met het hele gezin op vakantie willen. Waarheen? Dat maakt me niet uit. Als we maar samen gaan.”

Tom ving het gelukstokje niet, daar in die tempel in Japan. Maar de opgewekte programmamaker bewijst maar weer dat je geluk niet kunt vangen, maar zelf moet zien. “Ik facetime vaker met mijn ouders die in Spanje zitten, mijn alleenstaande schoonmoeder komt iedere week eten en ik ga regelmatig fietsen met mijn zoon. De lockdown was geen gestolen tijd, al zou het wel gezellig zijn als we weer eens ’n pintje op het terras kunnen drinken.”

Reizen Waes Vlaanderen is vanaf zondag 3 januari wekelijks te zien op Eén. Vanaf vrijdag 29 januari wordt het programma ook uitgezonden op NPO 3.



Over Tom

Tom Waes (1968, Merksem) werkte als diepzeeduiker op een Schots booreiland en rolde daarna per toeval de tv-wereld in. Zijn bekendste programma’s zijn Tomtestorom en Reizen Waes, daarnaast speelt hij als agent Bob de hoofdrol in de succesvolle Netflix-serie Undercover. Tom woont in Antwerpen met zijn vrouw Mieke Morel. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij een dochter, Isa (24) en een zoon, Milo (22). Mieke heeft ook een dochter, Lisa (23).

Interview: Elselien van Dieren. Beeld: ANP, Eén.