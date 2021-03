Beschuit met blauwe muisjes! Zanger en acteur Tommie Christiaan Venneker (35) is opnieuw vader geworden. Zijn vriendin Jamie Dors (25) is maandag bevallen van een zoon. De twee kennen elkaar van de musical On your feet.

Het mannetje heeft de naam Bodi Lío Max gekregen. Op Instagram deelt de trotse vader een lief kiekje van zijn zoontje.

“Wij zijn een gezin geworden”, schrijft de musicalster “Gisterochtend op 29 maart is onze prachtige zoon Bodi in mijn handen ter wereld gekomen. Thuis, in bad, in een fijne rustige kamer met kaarsjes en met het juiste team om ons heen. Het was magisch en intens mooi. Iets waar we alleen maar van hadden durven dromen. Ik ben apetrots op mijn prachtige liefde Jamie, die op zo’n prachtige, sterke manier onze zoon op de wereld heeft gezet. Het was een droom die uit is gekomen en die onze verwachtingen compleet heeft overtroffen.”

Bibian Mentel

Ook gaat hij wat dieper in op het overlijden van Bibian Mentel. “Hoe dicht kunnen geluk en verdriet bij elkaar staan”, schrijft de musicalster. “Ik stond eergisternacht buiten naar een heldere hemel te kijken met een prachtige volle maan, terwijl Jamie in bad zat om de weeën op te vangen en er bekroop me een gevoel wat ik niet helemaal kon plaatsen.” Hij had het gevoel dat er iets ging gebeuren, maar dat Bibian tegelijkertijd ook haar laatste adem uitblies, had hij nooit kunnen bedenken. “Met een gebroken hart om dit verlies en een vervult hart door de geboorte van onze zoon, kan ik alleen maar denken dat dingen soms moeten gaan zoals ze gaan.” Hij hoopt dat zijn zoon iets van haar spirit en karakter krijgt. “Al is het maar een klein beetje.” Tweede kindje

In september 2018 bevestigde Christiaan zijn relatie met zijn On your feet-collega Jamie Dors, die een jaar eerder als danseres in de videoclip bij Christiaans single Alles wat ik voor me zag te zien was. Kort daarvoor verbrak Tommie Christiaan zijn relatie met zijn collega Michelle Splietelhof. Met Michelle heeft hij een dochter (7).

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tommie Christiaan (@tommiechris)

Bron: Instagram. Beeld: BrunoPress.