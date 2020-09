Tommie Christiaan en vriendin Jamie verwachten eerste kindje samen

Musicalacteur Tommie Christiaan en zijn vriendin Jamie Dors krijgen een kindje. Dat maakte de 34-jarige Christiaans bekend op Instagram.

Het stel is vandaag precies twee jaar samen en vond dat een mooie gelegenheid om het babynieuws bekend te maken.

Grootste wens

‘Onze grootste wens komt uit en we zijn zo dankbaar en gelukkig dat we dit mogen meemaken’, schrijft hij op Instagram. ‘Het gaat super goed met Jamie en we genieten heel erg va de zwangerschap.’ De musicalacteur deelt ook een filmpje waarin hij en Dors het nieuws van de zwangerschap bekend maken aan familieleden, die dolenthousiast reageren.

Christiaan doet geen uitspraken over wanneer Dors is uitgerekend.

Relatie

In september 2018 bevestigde Christiaan zijn relatie met zijn On Your Feet-collega Dors, die een jaar eerder als danseres in de videoclip bij Christiaans single Alles Wat Ik Voor Me Zag te zien was. Kort daarvoor verbrak Christiaans zijn relatie van zeven jaar met zijn collega Michelle Splietelhof, met wie hij een zevenjarige dochter heeft.

