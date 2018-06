Tony (61) heeft een relatie met haar vroegere oppaskind

Vier jaar geleden nam Tony Rekelhof (61) de beste beslissing van haar leven. Ze gaf toe aan de gevoelens die ze had voor haar vroegere oppaskind David (50), voor wie ze haar hele leven had gezorgd.

“Ik zie dat kleine, blonde jongetje met die grote, felblauwe ogen nog zo zitten op de bank. Stilletjes en lief. Hij was de oudste en rustigste van de drie kinderen op wie ik paste. De twee kleintjes waren drie jaar en negen maanden oud. David was toen zes. Als ik iets in huis niet kon vinden, was hij de eerste die me hielp. Ik was een meisje van bijna zestien dat bijsprong als hun vader en moeder – onze overburen – de deur uit moesten. En dat deed ik met veel plezier. Natuurlijk om iets extra’s te verdienen, maar ook omdat het zo’n heerlijk gezin was. Ik voelde me er vanaf het eerste moment thuis.”

Speciaal

“Al meteen was er iets speciaals tussen mij en David. Waar de andere kinderen vaak probeerden mijn aandacht te trekken, kreeg David die aandacht eigenlijk vanzelf. Soms als ik voorlas uit het boek Pinkeltje, ging hij pontificaal met zijn stoeltje voor me zitten. Als ik hem vroeg waarom hij niet bij ons kwam, antwoordde hij dat hij me dan niet goed kon zien. Daar moest ik om lachen. Hij ging zelfstandig naar bed en ik hoorde hem niet meer.

Hoe ouder de kinderen werden, hoe minder vaak ik hoefde op te passen. Maar als de ouders op vakantie gingen, kwam ik vaak voor langere tijd in huis. Zelfs toen ik zelf al een zoon had die ik alleen opvoedde, was ik daar om de boel een beetje in goede banen te leiden. De was doen, plantjes water geven en voor de kinderen koken. David had al een baan als vrachtwagenchauffeur en vond het fijn dat er nog een beetje voor hem gezorgd werd.”

Vakantie

“Hij was 23 toen ik op visite kwam terwijl hij alleen thuis was. Er lagen vakantiefolders van Aruba voor zijn neus. Voor mij was het altijd een droom geweest om dat eiland te bezoeken. Ik grapte: ‘Kan ik niet mee in je binnenzak?’ ‘Natuurlijk!’ was het antwoord. Dat hij een dag later belde om te vertellen dat hij een ticket voor me had geboekt, had ik nooit verwacht. Ik twijfelde niet en ging mee.

Mijn ouders keken er wel een beetje vreemd van op: ‘Jij? Met David op vakantie?’ We besloten ons daar niks van aan te trekken en hadden een fantastische vakantie. De ene dag gingen we naar een strandje waar hij kon surfen, de dag erna bezochten we een stadje, want daar hield ik van. Het ging allemaal soepeltjes, we hielden rekening met elkaar en vonden het gezellig om van alles samen te ondernemen.”

Uit het oog

“Ik kende David al zo lang en zo goed; het voelde vertrouwd. Maar dat er meer in zou zitten dan vriendschap, daar dacht ik geen moment aan.

Na die vakantie zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren. We hadden in de jaren erna nog wel af en toe contact, maar zagen elkaar niet meer. Ik woonde inmiddels in een ander dorp en David was op zichzelf gaan wonen.

Tot het moment dat het even niet zo lekker met me ging. Een goede vriendin was overleden, ik was mijn baan verloren, had een knieoperatie ondergaan en ik moest mijn woning uit. Ik probeerde te bedenken wat mijn volgende stap in het leven zou zijn en kwam tot de conclusie dat ik het liefst terug wilde naar de plek waar ik was opgegroeid. Ik besloot David weer eens te bellen en besprak het met hem. Al snel bedachten we dat het misschien een goed idee was als ik tijdelijk bij hem kwam wonen; hij woonde alleen en het huis was groot genoeg.”

‘Wil je niet blijven?’

“Zo kwam ik vier jaar geleden opeens bij David terecht, en dat beviel eigenlijk vanaf het allereerste moment. De klik tussen ons was nooit weggegaan. Maar nog steeds had ik niet bedacht dat het weleens meer dan vriendschap zou kunnen worden. Tot het moment dat David me vroeg: ‘Zou je niet hier willen blijven? Wil je niet mijn vriendin worden?’ Daar schrok ik van. Zijn vriendin? Wij, een relatie? Daar moest ik over nadenken.

Ik nam er enkele weken de tijd voor en probeerde bij mezelf na te gaan wat mijn gevoelens voor David waren. Ja, ik vond hem inderdaad aantrekkelijk. Ik voelde me veilig en vertrouwd bij hem. Er was niemand bij wie ik liever was. Echte vlinders in mijn buik had ik niet, maar was zo’n innige vriendschap of misschien wel zielsverwantschap zoals ik die met David voelde niet een veel betere basis voor een relatie?”

Beslissing

“Ik vond het geen makkelijke beslissing, want ik realiseerde me dat als dit fout zou lopen, ik ook Davids familie zou kunnen verliezen. Toch besloot ik ervoor te gaan. Waar verliefde stelletjes vaak eerst met elkaar zoenen of het bed delen voor ze een relatie krijgen, ging dat bij ons in omgekeerde volgorde. David en ik zoenden elkaar altijd al op de mond. Maar die keer dat we elkaar welterusten wensten, was de zoen anders. Langer, intenser en met meer lading.

Toen we aan de buitenwereld vertelden dat we een stel waren, keken de meesten daar totaal niet van op. Al vond niet iedereen het een goed idee. Mijn moeder vond het maar gek dat ik nu iets had met mijn voormalige oppaskind dat ook nog eens tien jaar jonger is dan ik. En ook mijn schoonzusje vond het raar dat haar ‘oppas’ Tony nu ineens haar schoonzus werd.

Zelf hebben we soms ook geworsteld met hoe de verhoudingen liggen. Ik ben mijn hele leven gewend om voor David te zorgen, als een soort tweede moeder. Nu we een relatie hebben, is het natuurlijk niet de bedoeling dat ik altijd maar alles bij hem uit handen neem. Daar hebben we goede gesprekken over gevoerd.”

Dezelfde irritante humor

“Ik denk dat ik vier jaar geleden de beste beslissing van mijn leven heb gemaakt door bij David te blijven. We hebben het ongelooflijk goed samen. Hij maakt mijn leven compleet. Nog elke dag als hij met zijn fiets de tuin in rijdt en ik die blauwe ogen zie, voel ik dat ik begin te stralen. Blij dat hij er weer is. We delen dezelfde soort irritante droge humor waar anderen soms niks van snappen. En we kunnen volledig in een deuk liggen als een van ons zich verspreekt.

Daarnaast genieten we van dezelfde dingen, zoals fotograferen. We waren pasgeleden in de grotten van Valkenburg en het is frappant om te zien hoe we dan apart van elkaar bijna dezelfde dingen vastleggen. We vinden het ook heerlijk om er met de auto op uit te gaan; lekker samen boodschappen doen op zaterdagochtend. Het is al leuk om met z’n tweeën de kranten weg te brengen. ‘Op date’ noemt David dat voor de grap. Dan zetten we in de auto keihard Pater Moeskroen of Metallica aan en zingen we mee.

Onze grootste wens is samen oud worden en zo gelukkig te blijven als nu. Dat laatste ziet onze omgeving ook. Soms worden er nog grappen over ons gemaakt, op een feestje bijvoorbeeld. Dan zeggen zijn vrienden: ‘David, moet je niet naar huis? Of mag je nog blijven van je oppas?’ We moeten er hard om lachen.”

* Om privacyredenen is David niet de echte naam van de vriend van Tony.

Interview: Merel Brons Beeld: Robert Alexander