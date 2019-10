Tooske Ragas plaatst verdrietig bericht over exit in 'Dancing with the stars'

Tooske Ragas moest zaterdagavond Dancing with the stars verlaten. Het was een nare verrassing voor de 45-jarige blondine, die haar exit totaal niet aan had zien komen. Op Instagram deelt de programmadeelneemster nu een foto waarbij ze haar verhaal doet.

Tooske en haar danspartner Glenn werden in de zesde aflevering van Dancing with the stars weggestemd door de jury. Dit zorgde niet alleen voor verdriet bij Tooske, maar ook voor veel ophef bij de kijkers thuis.

Verbazing eliminatie

De ophef en verbazing over Tooskes eliminatie was groot. Dit omdat de jury haar dansoptreden had beloond met 2 tienen. Hierdoor was de danseres overtuigd dat ze een plek in de halve finale behaald had, maar uiteindelijk bleek dat de kijkers haar het mínst aantal stemmen had gegeven. En dus moest ze het programma verlaten, en mochten Bibian Mentel en Anouk Hoogendijk wél door.

Hartverwarmend

Op Instagram reageert de blondine zondagavond op haar exit. Dit doet ze door een prachtige foto van haar en Glenn te delen met haar volgers. “Lieve kijkers, dankjewel voor jullie steun tijdens maar vooral na de show. De honderden berichten aan mij via app, mail en social zijn echt hartverwarmend. Ik overleef het wel, maar ook ik kan maar zoveel hebben…”, begint Tooske Ragas haar verhaal.

Oprecht verdrietig

Ze gaat verder: “Ik ben hier oprecht heel verdrietig van. De afgelopen maanden heb ik met ziel en zaligheid getraind en gelachen met de beste en liefste Glenn, en wat had ik graag met hem in de finale gestaan. Dank jullie wel voor alle lieve berichtjes, doet mij echt heel veel”, besluit ze haar bericht.

Steun

“Het was ook absoluut onterecht! Jullie hadden de finale absoluut verdiend. Dit krijg je dus als je als RTL zijnde er toch weer voor gaat dat kijkers thuis mee kunnen stemmen”, reageert een volger onder de foto. Een ander schrijft “Dit is zo oneerlijk, de hoogste cijfers en dan alsnog afvallen. Je was geweldig!”, onder de foto.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP