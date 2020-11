Tooske Ragas deelt verdrietig familienieuws: “Mijn hart zal nooit meer hetzelfde zijn”

Tooske Ragas’ broer Jan-Pieter is overleden. In een bericht op Instagram schrijft ze dat ze woensdag afscheid van hem hebben genomen.

Tooske deelt op Instagram een foto waarop ze samen met Jan-Pieter te zien is en schrijft daarbij: “Op deze stralende woensdag hebben we mijn lieve, unieke, sterke broer begraven. Mijn hart zal nooit meer hetzelfde zijn, maar ik vertrouw erop dat liefde sterker is dan dood. Ook morgen komt de zon weer op.” Onder het bericht zijn veel steunbetuigingen voor Tooske en haar familie te lezen.

Tooske Ragas en haar broers

De presentatrice heeft twee oudere broers. Jan-Pieter was vijf jaar ouder dan Tooske en broer Jaap 2,5 jaar ouder. Jan-Pieter had het syndroom van Down. In een interview met NSGK vertelde ze daarover: “Jan-Pieter heeft Down, maar hij speelde net als wij gewoon buiten. Hij was vooral van het voetballen; was keeper in het buurtelftal. Ik vermoed dat hij best weleens een balletje teveel doorliet. Zijn vrienden zullen daar ongetwijfeld soms van gebaald hebben, maar daar lieten ze weinig van merken. Voor zover ik weet, was het geen ‘ding’ dat Jan-Pieter Down had. Hij hoorde er gewoon bij.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP