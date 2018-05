Grootste studiebol van school geschorst om kleding

Een van de grootste studiebollen van haar school is geschorst omdat ze een te sexy top aanhad. De blote schouders van Summer Bond (18) waren ten strengste verboden, meende de schoolleiding.

En dus is Summer twee weken lang niet welkom op het schoolterrein. Om die reden kan ze waarschijnlijk niet afstuderen, ondanks dat de excellente student verschillende beurzen heeft voor universiteiten.

Haar – in onze ogen eigenlijk best brave – top, zou veel te bloot zijn geweest. In de reglementen van school staat dat je geen naakte schouders of hals mag zien, en er is inderdaad een beetje huid zichtbaar bij het groene shirtje.

Schorsing

Toen ze in de kantine zat, sprak het schoolhoofd haar erop aan. Summers jas die ze er snel overheen trok, mocht al niet meer baten: ze werd per direct geschorst.

Het is niet de eerste keer dat de school onder vuur ligt om de strenge kledingvoorschriften. Twee jaar geleden werden 45 vrouwelijke scholieren bij de conrector geroepen omdat ze een legging aanhadden.

Dít is het topje waar Summer op aangesproken werd:

