Topkok Lucas Rive op 57-jarige leeftijd overleden

Topkok Lucas Rive, die in totaal 3 Michelinsterren vergaarde, is woensdag op 57-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.

Rive werkte jarenlang als chefkok bij restaurant De Bokkedoorns in Overveen, dat 2 Michelinsterren kreeg. In 2013 opende hij in Hoorn het restaurant Lucas Rive. Dat werd eveneens beloond met een Michelinster.

Advertentie

Bij het grote publiek werd hij bekend door onder andere zijn deelname aan het kookprogramma Superstar Chef. Rive was getrouwd met Deborah en had 3 kinderen. We wensen hen alle sterkte met dit verlies.

Bron en beeld: ANP