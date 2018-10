Topmodel Romee Strijd is stiekem getrouwd met zoon van Bert van Leeuwen

Het Nederlandse topmodel Romee Strijd (23) is onlangs in het diepste geheim getrouwd met Laurens van Leeuwen, zoon van presentator Bert van Leeuwen. Dat hebben de twee bevestigd.

Het stel zwijgt op social media in alle talen over het huwelijk. Er lijkt dan ook geen sprake van een groots uitgepakt feest. Romee en Laurens zouden vooral zijn getrouwd om ‘praktische reden’. “Het is gewoon fijn dat je een officiële status samen hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld over reist”, verklaart het stel tegenover Nu.nl.

Droombruiloft

Dat betekent overigens niet dat dat sprookjeshuwelijk met toeters en bellen er niet komt. “Wij moeten het moment nog vinden om onze droombruiloft te houden en natuurlijk volgen er dan ook trouwfoto’s”, beloven ze.

Dankbaar

Het razendknappe duo is inmiddels al acht jaar gelukkig samen. Ze wonen in de hippe wijk Chelsea in New York. Romee is een veelgevraagd model, maar gaf recent aan dat ze even een stapje terug doet. “We kwamen tot het besef dat het belangrijk is om af en toe een stap terug te doen en te realiseren wat je hebt en er ook dankbaar voor te zijn”, verkondigde ze op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Quick stop in Amsterdam with my 🧡 @laurensvleeuwen Een bericht gedeeld door Romee Strijd (@romeestrijd) op 9 Sep 2018 om 8:57 (PDT)

