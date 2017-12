Topmodel was zwanger tijdens Victoria's Secret-show en niemand zag het

Het Zuid-Afrikaanse model Candice Swanepoel is in verwachting van haar tweede kind.

Maar de knappe blondine liep nog gewoon met gemak mee in de meest besproken modeshow van de wereld: die van Victoria’s Secret. Toen had ze al een baby groeien in haar buik.

Mooiste cadeau

Met een foto op Instagram maakt ze het blije nieuws bekend. “Kerst kwam wat eerder”, zegt ze. Vorig jaar werden zij en haar man Hermann Nicoli al ouders van een zoon, Anacã. Sommigen dacht het al aan het model te zien, toen ze meedeed met het lingeriespektakel. “Ik zei het toch!”, ,,Zie je nou” of ,,Ik wist het wel”, zijn enkele reacties.

Het nieuwtje:

🤰🏼Christmas came early..👼🏼#2 Een bericht gedeeld door Candice Swanepoel (@angelcandices) op 15 Dec 2017 om 3:47 PST

Hier is Candice al zwanger:

Samen met haar zoontje:

Bron: AD. Beeld: Instagram