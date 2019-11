De Toppers slaan zomerconcerten in ArenA een jaartje over

In 2020 zullen de Toppers dit jaar niet traditiegetrouw in de ArenA optreden. Dit heeft alles te maken met voetbal. Door het Europees Kampioenschap is de ArenA niet beschikbaar in mei en juni.

De Toppers hebben daarom besloten de mei-editie van het komende jaar over te slaan. Ze hebben nog geprobeerd om een passend alternatief te vinden, maar dit is niet gelukt. Sinds 2005 staan de heren ieder jaar in de ArenA.

Kerstshow

Wel hebben de Toppers iets anders leuks voor de trouwe fans. Gerard, Jeroen, Jan en René zullen eind volgend jaar in Rotterdam Ahoy staan en een aantal spetterende kerstshows geven. Het spektakel draagt de naam: Toppers in Concert 2020 ‘Christmas Party of the Year’. Dit vindt plaats op 22, 23, 24 en 26 december 2020. De kaartverkoop begint op 2 december 2019. De Toppers beloven een over de top Sing-a-Long kerstspektakel, maar laten wel gelijk weten dat het eenmalig is. Dit wordt geen jaarlijkse traditie.

Reactie Jeroen

Aan RTL Boulevard legt zanger Jeroen van der Boom uit: “Onze show is al 15 jaar een groot succes, maar we moesten deze keuze maken. In 2016 was onze kerstshow voor ons 12,5-jarig jubileum ook een groot succes. We hebben toen al een testje met kerst kunnen doen. Zo gaan we 2020 dus overbruggen. Wij zijn er klaar voor!”

