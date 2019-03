Toprak Yalçiner is al in juli bevallen van haar eerste kindje. Zoontje Miro maakt het goed, maar Toprak weet hem voor de media goed verborgen te houden. Tot nu!

De voormalig GTST-actrice die Nuran, de zus van Aysen, speelde, deelt namelijk voor het eerst een foto waar Miro goed op te zien is. En wat is het een knap mannetje!

Intiem

“Daar is ‘ie dan… Mijn Miro, voor het eerst met zijn gezichtje op Instagram en voor het eerst met zijn koppie in een blad”, schrijft ze bij het prachtige, intieme kiekje van moeder en zoon. Deze foto is geschoten voor in het magazine van Wendy van Dijk.

Droom

Afgelopen zomer werd de actrice voor het eerst moeder. Het was voor haar een droom die uitkwam toen ze haar zoontje in haar armen mocht houden. Voor het eerst in een half jaar tijd, durft ze het gezichtje van Miro aan heel Nederland te tonen.

Dankbaar

Of we nog meer van Miro gaan zien? “Misschien”, zegt ze. “Maar ik ben dankbaar dat we in de mooie en veilige omgeving die de fotograaf en visagist voor ons hebben gecreëerd deze fotoshoot hebben gedaan. Nu snel één uitprinten voor thuis aan de muur.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP