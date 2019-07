Toprak Yalciner deelt snoezige foto's voor eerste verjaardag zoontje Miro

Hiep, hiep, hoera! Miro, het zoontje van Toprak Yalciner, is vandaag jarig. Om zijn allereerste verjaardag te vieren, deelt de actrice een paar lieve foto’s.

“Miro Cem, 1! Gefeliciteerd mijn allerliefste. Je bent zoveel meer dan ik kan uitdrukken in woorden…”, schrijft Toprak bij de kiekjes.

Guitig mannetje

De eerste foto is vlak na zijn geboorte geschoten. Het kleine mannetje is in dromenland en ligt onder een blauw warm dekentje. De andere 2 foto’s zijn verderop in het jaar gemaakt. Hij zwaait naar de camera en ligt helemaal in een deuk. Wat een guitig mannetje!

Liefde

En blijkbaar is het een echte aanpakker. Hij wil volgens Toprak alles zelf doen. “Je hebt ons verrijkt en doet ons verbazen. Zoals het feit dat je al kan lopen op je eerste verjaardag. Je wil veel en kan veel. Wij helpen jou totdat je het zelf kan. Wij houden ondenkbaar veel van jou!” Toprak en haar vriend Mats zijn al 5 jaar samen. Hun liefde werd in juli 2018 bezegeld met zoontje Miro Cem.

