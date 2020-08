Anouk belandde in een tornado: “Op de camping naast ons kwam een vrouw om”

Anouk ging samen met haar gezin op vakantie naar Italië. Ze zouden gaan kamperen, maar dat liep door een tornado nogal in het water…

Anouk Drayer (32): “Ik ben niet zo van het kamperen, geef mij maar een comfortabel huisje. Maar mijn vriend overtuigde me ervan dat het echt leuk kon zijn, en hij had gelijk. Het was heerlijk op de Italiaanse camping waar we twee jaar geleden stonden. We hadden een comfortabele huurtent en onze kinderen speelden de hele dag met de kinderen van onze vrienden, die er ook waren. Konden wij lekker lezen en zwemmen. Als de kinderen ’s avonds in bed lagen, borrelden wij met onze vrienden.

Donkere lucht

Twee weken lang was het prachtig weer, totdat het twee dagen voor vertrek aan het eind van de middag opeens guur en donker werd. De wind stak op en de deurtjes van het douchegebouw begonnen onheilspellend te klapperen. We zouden met onze vrienden uit eten gaan, maar zij waren nog niet klaar. Mijn vriend stelde voor dat wij vast in de auto zouden stappen. Onderweg naar het restaurant kwamen we in noodweer terecht, een tornado. Slalommend tussen omgewaaide bomen en door de lucht vliegend tuinmeubilair reden we door de storm en keiharde regen. Op de achterbank werd het heel stil. Ik ben niet zo snel bang en zette muziek op om de kinderen af te leiden.