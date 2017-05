Ik deed de touwtje springen-challenge en dit is wat er gebeurde

30-dagen challenges: het internet staat vol met allerhande schema’s waarmee je een maand lang dezelfde oefening doet, maar dan iedere dag een stukje zwaarder. Libelle’s Elselien nam de proef op de som en ging voor de springtouw-challenge.

Ik sport over het algemeen twee keer per week: op zondagochtend een flink eind hardlopen en doordeweeks een uurtje pilates. Maar zoals bij iedereen sla ik door drukte of afspraken (lees: geen zin) ook weleens een weekje over. Niet handig wanneer je tijdens je werk vooral heel veel op je kont zit. Er moet toch een manier zijn om in weinig tijd veel conditie én spiermassa op te bouwen? Dat is er: touwtje springen. Tijd voor een uitdaging.

Zo ging het

Er zijn online legio challenges te vinden, zo ook onderstaand schema waarmee je in 30 dagen van één keer een halve minuut springen naar 6 keer 3 minuten gaat. De eerste helft van het schema leek me op het eerste gezicht nogal voor dummies. Een halve minuut springen? Twee minuten? Eitje toch! Maar helaas: springen blijkt toch echt iets anders dan rennen en het viel me de eerste dagen nogal zwaar. Moest ik dit écht een maand gaan doen?

In, spin, de bocht gaat in…

Pfieuw, een meevaller: want hoewel ik het eerst vrij pittig vond, raakte ik ook snel gewend aan het springen en hield ik het makkelijker vol. Ik had echt het gevoel dat mijn conditie verbeterde en voelde me harstikke fit na mijn dagelijkse springsessie. En dat in een paar minuten, waar en wanneer je maar wilt!