Tragisch: jager ziet vrouw aan voor hert en schiet haar dood

Een jager in de Amerikaanse staat New York heeft per ongeluk een 43-jarige vrouw doodgeschoten die haar honden uitliet. De man zag de vrouw voor een hert aan, en besloot het vuur op haar te openen.

Kranten in Amerika spreken van ‘tragische gebeurtenis’.

Gegil

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 5.30 ’s ochtends, toen de vrouw met haar honden in een veld in de buurt van haar huis wandelde. Toen de jager na zijn schot een gil hoorde, belde hij direct het alarmnummer en verleende hij eerste hulp door de wond dicht te drukken.

Heupwond

Zijn hulp mocht helaas niet baten: in het ziekenhuis werd geconcludeerd dat de vrouw het schot niet had overleefd. De wond in haar heup was haar fataal geworden.

How does a guy mistake a woman for a deer? Hunter fatally shoots woman he mistook for a deer on Thanksgiving eve https://t.co/WxLbnXYKSv via @HuffPostCrime — jack (@jackston65) 25 november 2017

Bron: The Guardian. Beeld: Facebook