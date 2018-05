Tragisch: koppel sterft een paar uur voordat ze gaan trouwen

Wat de mooiste dag van hun leven had moeten worden, eindigde voor de Braziliaanse Luana Alves (36) en Rodrigo Noguiera (31) in een nachtmerrie. De twee hadden donderdagavond de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen van hun huwelijk, toen ze onderweg naar huis werden geraakt door een auto.

Luana en Rodrigo zouden elkaar vrijdag het jawoord geven in een kerk in Passos in het zuidoosten van Brazilië. Maar slechts enkele uren voor de bruiloft kwamen de twee op tragische wijze om het leven.

Overleden

Toen het stel donderdagnacht een auto probeerde in te halen, reden ze frontaal in op een tegenligger. Bruid Luana overleefd ter plekke, Rodrigo stierf enkele uren later in het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de andere auto overleed later in het ziekenhuis.

Begrafenis

Veel familieleden en vrienden waren al op de locatie van de bruiloft aangekomen, toen ze het verschrikkelijke nieuws kregen. De familie besloot ter plekke om de begrafenis op dezelfde dag te organiseren als het huwelijk.

Bron: Mirror.co.uk. Beeld: Facebook