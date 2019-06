Tragisch: lerares overlijdt na drinken van anderhalve fles wijn met vriendin

Een lerares uit het Britse Branholme is op tragische wijze om het leven gekomen. De 46-jarige Gill Howe overleed vorig jaar juni na het delen van een anderhalve fles wijn met een vriendin.

De vrouw dronk normaal gesproken nooit alcohol en overleed aan een alcoholvergiftiging, zo meldt Hull Live.

Bewusteloos

Gill dronk op een mooie zomeravond een wijntje in haar tuin samen met een collega. Na een aantal glazen raakte ze verward en zakte ze weg in haar stoel. Haar collega viel ook in slaap. Toen ze wakker werd was Gill bewusteloos en kreeg ze haar niet wakker. De vrouw ging meteen op zoek naar haar man voor hulp.

Tragisch ongeluk

Gill kon echter niet meer gereanimeerd worden en overleed op weg naar het ziekenhuis. Haar man was op dat moment aan het werk en kwam pas de volgende ochtend thuis. Haar familie spreekt van een ‘tragisch ongeluk’ en benadrukt dat ‘het waarschijnlijk niet zou zijn gebeurd met iemand die gewend is te drinken’.

Lage alcoholtolerantie

Een patholoog heeft na onderzoek vastgesteld dat ze is overleden aan ademhalingsproblemen als gevolg van alcoholvergiftiging. Volgens het toxicologierapport had Gill bijna vier keer de hoeveelheid alcohol in haar bloed die nog is toegestaan voor autorijden. Volgens de patholoog is Gill overleden omdat ze normaal gesproken nooit drinkt en daardoor een heel lage alcoholtolerantie heeft.

