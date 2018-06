Tragisch: vrouw overlijdt in kast van vakantiebungalow

Een 60-jarige vrouw is op een wel hele tragische manier om het leven gekomen. Elizabeth Mary Isherwood logeerde in luxe vakantiebungalow in Wales, toen ze ’s nachts de weg kwijtraakte en in een inloopkast terecht kwam. Toen de deur achter de vrouw dichtsloeg, was ze niet meer in staat eruit te komen.

De klink aan de binnenkant van de deur ontbrak, waardoor Elizabeth noodgedwongen in de kast moet blijven zitten. Omdat de lichtschakelaar aan de buitenkant zat, was het ook nog eens pikkedonker.

Wanhopige pogingen

Volgens ITV-news heeft de vrouw uren of misschien wel dagen wanhopig geprobeerd om de deur te forceren. Omdat de vrouw in haar eentje in de bungalow logeerde, was er niemand om te helpen.

Onderkoeling

Elizabeth besloot uiteindelijk om in de muur te gaan hakken. Daarbij raakte ze per ongeluk een waterleiding die begon te lekken. De vrouw is uiteindelijk door onderkoeling om het leven gekomen. Een medewerker van het vakantiepark trof de vrouw dood aan.

Rare geluiden

Uit politieonderzoek bleek dat een andere bewoner van het bungalow wel wat rare geluiden had gehoord, maar dit niet had gemeld. Volgens de lijkschouwer kan het zijn Elizabeth dagenlang opgesloten heeft gezeten voordat ze uiteindelijk overleed.

Bron: Dailymail. Beeld: iStock