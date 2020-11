Het tragische leven van Joe Biden: hij verloor zijn vrouw en 2 kinderen

President Joe Biden heeft allesbehalve een makkelijk leven gehad. Zijn vrouw en dochter verongelukten, hij verloor zijn zoon in 2015 aan kanker en zijn andere zoon is verslaafd aan drank en drugs.

Het verliezen van zijn zoon Beau is een groot gemis. Joe Biden had plannen om zich in 2016 bij de Democraten kandidaat stellen voor het presidentschap. Hij zette echter zijn pannen in de ijskast toen hij zijn zoon het jaar ervoor verloor. In een interview met The View in 2019 vertelde hij dat hij iedere dag met de vraag opstaat of zijn zoon Beau trots op hem is.

Vrouw en dochter

In 1972 verloor Biden op dertigjarige leeftijd zijn vrouw Neilia met wie hij drie kinderen had. Als debuterende democraat nam hij het op tegen een Republikein en versloeg hem tegen alle verwachtingen in. Toen Neilia het op een dag erover had dat alles ‘te goed’ leek te gaan, gebeurde er een dag later een vreselijk ongeluk. Zijn gezin, dat net kerstinkopen had gedaan, werd op de terugweg naar huis aangereden door een vrachtwagen. Neilia en zijn dochter van dertien maanden oud overleefden het ongeluk niet. Zijn zoons Beau en Hunter, die toen drie een twee jaar oud waren, moesten in kritieke toestand naar het ziekenhuis.

Persoonlijke trauma’s

Drie jaar na de dood van zijn vrouw en dochter kreeg Biden een relatie met zijn huidige vrouw Jill Jacobs. In 1977 kregen ze samen een dochter, Ashley. Helaas hield de ellende voor hem niet op. Zijn zoon Hunter kampt met verslavingen die meerdere schandalen met zich meebrachten. De persoonlijke trauma’s hebben de politieke carrière van Biden beïnvloed, maar naar eigen zeggen heeft hij er geen spijt van dat hij in 2016 niet heeft meegedaan aan de verkiezingen. Hij heeft alleen spijt dat hij geen president is geworden.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Brunopress.