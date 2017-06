Koppel overlijdt op tragische wijze omdat ze sex hebben in een auto

De Russische Evgeny Chernov en zijn vriendin Yana Kryuchkova, allebei 22 jaar, wilden het eens wild aanpakken en besloten samen met de auto weg te gaan.

Ze zetten de auto stil en op de achterbank begonnen ze aan een vrijpartij.

Water

Natuurlijk konden ze nooit weten dat dit hen fataal zou worden. Hun wagen stond vlakbij een meertje geparkeerd. En omdat de 2 druk met elkaar bezig waren, hadden ze te laat pas door dat de auto ging rollen. De koppeling stond in de neutrale stand, maar door de beweging in de auto ging de auto steeds verder rollen. Voordat ze het goed en wel doorhadden, lag de auto in het water.

Zorgen

Familieleden werden bezorgd en gaven de 2 op als vermist. Waar konden ze toch zijn? Ze startten samen met de politie een zoekactie. Uiteindelijk is de auto uit het water getakeld. Volgens de politie waren de twee de liefde aan het bedrijven op het moment van het ongeluk. Voor beiden had een reddingspoging geen zin meer. De jongen was een gymleraar en zijn hele klas vol leerlingen is diep bedroefd om het ongeluk.

Bron: HLN. Beeld: Facebook