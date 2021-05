Zien: de indrukwekkende trailer van docu Harry en Oprah (met o.a. Meghan, Archie en Lady Gaga)

Het was al even bekend dat Oprah Winfrey (67) en prins Harry (36) dit voorjaar samen een docu uit zouden brengen. Sinds maandagmiddag is de trailer van The me you can’t see – zoals de naam van de documentairereeks van Harry en Oprah over mentale gezondheid luidt – online te zien.

En die is op z’n zachtst gezegd behoorlijk indrukwekkend.

Advertentie

Weg met het taboe

Het doel van de documentaire is om wereldwijd het gesprek over geestelijke gezondheid op gang te brengen, en het taboe rondom het onderwerp te doorbreken. Ze doen niet alleen zelf een boekje open over hun eigen mentale issues, maar spreken ook met allerlei bekende en onbekende mensen van over de hele wereld over hun mentale worstelingen.

Zo zien we onder meer een emotionele Stefani (beter bekend als Lady Gaga). “Ik vertel dit verhaal niet uit eigenbelang”, begint de zangeres. Even verderop in de trailer komt ze door de emoties haast niet meer uit haar woorden. “Mensen hebben echt hulp nodig. Ik heb dit zelf ook meegemaakt”, vertelt ze in tranen. Ook Meghan en Archie komen in de trailer van The me you can’t see voorbij.