Yes! De trailer van de ‘Undercover’-film ‘Ferry’ is uit

Zaterdagavond was het exclusieve interview van Linda de Mol met Marco Borsato te zien in Linda’s Wintermaand. Hierin deed Marco een boekje open over de affaires die hij had tijdens zijn huwelijk met Leontine.

In Linda’s Wintermaand wilde Linda graag gasten die een bewogen jaar achter de rug hebben. Als er iemand is wiens jaar zwaar is geweest, dan is het Marco wel. Hij kreeg een burn-out, stopte ruim een jaar met muziek maken en ging door een scheiding van zijn ex-vrouw Leontine.

Marco over affaires

Tijdens het huwelijk met Leontine is Marco een aantal keer vreemdgegaan. Daar wil hij in dit interview eenmalig over vertellen. Dat hij is vreemdgegaan met pianiste Iris Hond, heeft Marco al eerder bevestigd, maar er waren nog meer geruchten. Linda somt op welke geruchten er allemaal geweest zijn. Marco zou onder andere zijn vreemdgegaan met zangeres Maan, zijn ex Denise Boekhoff en Willemijn Verloop, als we de roddelpers moeten geloven.