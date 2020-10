Kijkers in tranen bij ‘Beste Zangers’: “Als je ‘Papa’ van Stef Bos zo kunt zingen ben je groots”

Donderdagavond was het de beurt aan Stef Bos om bezongen te worden in Beste Zangers. En al na het eerste nummer gingen de kijkers los op Twitter. Bij een wel heel bijzondere versie van het bekende liedje Papa, hield bijna niemand het droog.

“Het eerste liedje en meteen ga ik huilen”, klinkt het op Twitter.

In de vijfde aflevering van het programma, wordt Stef Bos in het Spaanse zonnetje gezet. Zijn mede-artiesten brengen hem allemaal een ode met een paar van zijn favoriete nummers. De avond wordt afgetrapt met het allerbekendste nummer van de Nederlandstalige zanger. Suzan & Freek brachten hem namelijk zijn grote hit Papa.

Traan van Simon

Voor Suzan & Freek voelt het als een zware taak. “Het voelt een beetje alsof wij De Nachtwacht gaan schilderen terwijl Rembrandt op de bank zit”, lacht Freek nerveus voordat hij het podium opstapt. “Maar we gaan het toch proberen.” Al gauw zitten alle zangers op de bank, waaronder Stef Bos, geëmotioneerd naar de nieuwe versie van het nummer te luisteren. En niet iedereen hield het droog. Zo veegde presentator Simon Keizer zijn laatste traan nog weg bij de eindklanken van het nummer. Voor hem heeft het lied nogal een emotionele lading. “Voor het eerst in twintig jaar heb ik het nummer Papa in zijn totaliteit gehoord”, zegt Simon, wiens vader op 1 oktober overleed, 21 jaar geleden. Het was niet makkelijk voor hem om het nummer weer te horen. “Ik had het er heel moeilijk mee. En dat is een compliment voor Suzan & Freek”, laat hij weten.