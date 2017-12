Tot tranen geroerd: bijzonder huwelijksaanzoek tijdens Serious Request

Tijdens Serious Request, de benefietactie van 3FM, gebeuren heel wat bijzondere dingen bij de brievenbus van het Glazen Huis. Ook in de nachtelijke uurtjes!

Aan de brievenbus komen Angelo en Ingrid. Ze hebben een bijzonder verhaal: vandaag zijn ze 10 jaar en 2 maanden samen. Dat vieren ze door een prachtig nummer aan te vragen van Sam Smith.

Vandaag gaat het over de liefde

Maar dat niet alleen. Met een brok in zijn keel vertelt Angelo dat ze veel hebben meegemaakt in die 10 jaar tijd en dat Ingrid helaas lijdt aan ‘de ziekte met een K’ en dat ze niet oud zal worden. “Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben”, vervolgt hij. “Vandaag gaan we het over de liefde hebben.”

Tot tranen geroerd

Het levert een prachtig, ontroerend huwelijksaanzoek op, dat de dj’s in het Glazen Huis (en ons) tot tranen toe roert. Liefde overwint alles!

Bron en beeld: 3FM