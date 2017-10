Wát een transformatie: oud-minister Jan Kees de Jager is 50 kilo lichter

Oud-minister Jan Kees de Jager is maar liefst 50 kilo afgevallen. Aan RTL Nieuws heeft hij voor één keer een boekje open gedaan over zijn strijd tegen de kilo’s én het effect dat zijn gewichtsverlies op zijn leven heeft gehad.

Dat hij moest afvallen wist Jan Kees de Jager – van 2010 tot 2012 minister van Financiën – al jaren. Toch lukte het hem nooit om het ook daadwerkelijk vol te houden. Het keerpunt kwam voor hem tijdens een gesprek met zijn huidige werkgever, KPN. De Jager woog op dat moment 125 kilo.

BMI

Bij KPN moest hij zogenaamde vitaliteitsgesprekken voeren. Tijdens een van deze gesprekken werd er tegen hem gezegd dat zijn levensverwachting aanzienlijk beter zou zijn als hij niet zou roken en een gezonde BMI zou hebben. ‘’Nu heb ik nog nooit gerookt, maar mijn BMI klasseerde me wel echt als veel te zwaar.’’ Toen hij niet veel later ook nog eens ziek werd tijdens een zakentrip in het buitenland, wist hij het zeker: er moest iets gebeuren.

Zwaar moment

Volgens de Jager was de beslissing om af te vallen nog het zwaarste moment. “In feite voelde ik me toen nog gezond, dus waarom zou je dan? Daarna is alles me meegevallen, ook al moest ik er veel voor blijven doen.” Zo ging hij boeken lezen over afvallen en met deskundigen in gesprek over hoe hij het beste gewicht kon verliezen.

Operatie

De Jager kreeg te horen dat hij zijn levensstijl permanent moest veranderen. Hij moest minder en anders gaan eten en meer bewegen. “En ik kreeg het advies om te starten met een zogeheten bariatrische ingreep, in dit geval een mini gastric bypass. Dit is eigenlijk een variant op een maagverkleining, waarbij voedsel sneller in de dunne darm komt. Je kan daarna minder eten én je hersens krijgen minder signaal dat je honger hebt.”

”Slechts hulpmiddel”

De operatie bleek een succes te zijn. ”In een jaar tijd ben ik zo één kilo per week afgevallen. Overigens is zo’n operatie geen wondermiddel, maar slechts een hulpmiddel. Het meeste moet je nog steeds zelf doen om je nieuwe levensstijl vast te houden,” vertelt de Jager.

Grappige situaties

Maar weinig mensen herkennen de oud-minister tegenwoordig nog op straat. ‘’Ik word niet meer spontaan herkend als ik buiten loop. Maar dat geldt ook voor mensen die me goed kennen en me een jaar niet meer hebben gezien: regelmatig moet ik me opnieuw voorstellen. Dat leidt soms tot grappige situaties.”

”Nóg gelukkiger”

Hoe hij op gewicht blijft? “Ik eet gezonder, minder, en meer gespreid. Maar ik eet nog wel dingen die ik lekker vind. Minder koolhydraten en geen suikers, maar ik mag nog best eens een borrelhapje eten.” Al met al heeft de afvalrace hem veel gebracht: “Ik heb dit nooit gedaan om er beter uit te zien. De trigger was echt gezondheidswinst. Ook voel ik me in allerlei opzichten jonger. Tot vorig jaar was ik al een gelukkig mens, maar nu ben ik nóg gelukkiger geworden. ”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP