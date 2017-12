Treinmachinist vertelt over een aanrijding met een persoon

Wie treinmachinist @Spoormeester volgt op Twitter, ziet vooral foto’s en tweets voorbij komen over hoe leuk het is om machinist te zijn. Toch besloot hij zijn volgers ook te vertellen over de dag dat hij een persoon aanreed. “Ineens uit het niets zie ik iemand op mijn spoor zitten.”

“Een tijdje geleden maakte ik als machinist iets mee waarvan je weet dat het je een keer gaat overkomen: een aanrijding met een persoon”, schrijft de Spoormeester. Halverwege een tot dan toe mooie werkdag, gaat het mis. “Ineens uit het niets zie ik iemand in mijn spoor zitten. Ik weet dat een aanrijding niet te voorkomen is. Voor mijn gevoel stamp ik de tyfoon (de claxon, red.) door de bodem en trek ik de remkraan uit de stuurtafel.”

‘Mijn reizigers’

Als de politie ter plekke is en de machinist zijn verklaring heeft afgelegd, besluit hij naar de coupe te lopen om zijn reizigers persoonlijk te vertellen dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat de trein weer kan rijden. Een jongen wil weten of hij zijn bus nog kan halen, maar dan staat er een oudere dame op. “‘Wat ik veel belangrijker vind: hoe is het met de machinist?’ Als ik vertel dat ik de machinist ben, zijn alle blikken op mij gericht en heeft iedereen met me te doen. Ik geef aan geschrokken te zijn, maar dat het momenteel wel met me gaat. De oudere dame kijkt me aan en zegt: ‘wat doe je dan hier? Moet jij niet opgevangen worden? Ik antwoord dat ik het ook belangrijk vind om te zien hoe het met ‘mijn reizigers’ is.”

Eigenlijk laat ik via Twitter alleen de mooie kanten van mijn geweldige baan zien. Helaas loopt het ook wel eens anders. Ik heb even getwijfeld of ik dit zou plaatsen maar ook dit hoort bij het machinistenwerk. #treinleven pic.twitter.com/EgbjGlXWPq — Spoor Meester (@SpoorMeester) 23 december 2017

Beeld: iStock