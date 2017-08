Dít is de nieuwste trend in de wereld van het daten

Wie een afspraakje gepland heeft staan met een potentiële partner: let op.

Er is namelijk een nieuwe trend en die heet: ‘stashing’. Dat is allesbehalve gezellig, want het houdt eigenlijk in dat je vlam je wel leuk vindt, maar een beetje buitensluit.

Kijk eens, jongens

Hij stelt je namelijk maar niet voor aan zijn familie en vrienden terwijl jullie elkaar wél regelmatig zien. En jij hem ook al naar jouw maatjes en familieleden hebt meegenomen. Het is duidelijk een teken dat hij nog niet helemaal klaar is voor een nieuwe, serieuze relatie.

Dat kan bijvoorbeeld komen doordat hij het lastig vindt om zijn kinderen aan een nieuwe partner voor te stellen, omdat hij bang is dat zij het er moeilijk mee zullen hebben. Dan is het gewoon een kwestie van tijd en gewenning. Maar het kan ook wat minder goed nieuws betekenen. Zo houden mannen die dit gedrag vertonen ook vaker een andere vrouw (of vrouwen) erop na.

Waarom

Volgens experts kun je in het geval van stashen maar 1 ding doen en dat is aan hem vragen waaróm hij dit doet. Als hij het onbewust heeft gedaan en je na het gesprek hierover al gauw meeneemt naar een vriend, dan hoef je je niet al te druk maken. Maar als hij ontkent dat het zo is en er alsnog niets aan de situatie verandert, tja…

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock