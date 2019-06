Triest nieuws voor 'Boer zoekt vrouw'-koppel Gijsbert en Femke

Gijsbert en Femke, het stel dat elkaar in de 5e editie van het datingprogramma Boer zoekt vrouw leerde kennen, heeft na 8 jaar besloten een punt achter hun relatie te zetten.

“Een scheiding is iets wat überhaupt diep ingrijpt op je persoonlijke leven, daarom hebben we het eerst voor ons gehouden”, vertellen ze aan KRO-NCRV. “Nu het rond gaat zingen en mensen via via dingen te horen krijgen, doen we dit toch liever op deze manier.”

Verwachtingen

Het stel dat elkaar in 2010 leerde kennen via Boer zoekt vrouw vertelt het nog te hebben geprobeerd, maar het lukte niet de verwachtingen waar te maken. Ze besloten al in januari uit elkaar te gaan. Ondertussen woont Femke alweer 4,5 maand in Friesland.

Privacy

“We hopen dat iedereen verder onze privacy wil respecteren, zodat we in alle rust deze nieuwe situatie verder kunnen opbouwen met onze kinderen.” In 2016 stapten ze in het huwelijksbootje en ze hebben samen 4 kinderen: Romke, Marije, Siem en Hannah.

“We zijn nog gewoon met elkaar in gesprek zonder woorden en willen vooral het beste (voor zo ver mogelijk in deze situatie) voor de kinderen. Daarom hopen we dat iedereen verder onze situatie wil respecteren”, schrijft Femke nog op Facebook.

Bron & beeld: KRO-NCRV