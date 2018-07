Ontzettend triest nieuws voor Tina Turner

De oudste zoon van Tina Turners is dinsdag overleden. Craig Turner is 59 jaar geworden. De politie in Los Angeles gaat uit van zelfmoord.

Het lichaam van Craig is rond het middaguur gevonden in zijn woning in Studio City, net buiten Los Angeles. Dat bevestigt de politie tegenover onder andere USA Today. Tina’s zoon is gestorven aan de gevolgen van een schotwond.

Op haar achttiende kreeg Tina samen met saxofonist Raymond Hill haar eerste zoon en noemden hem Raymond Craig Turner. Vier jaar later trouwde Tina met zanger Ike Turner, die vervolgens de kleuter adopteerde.

Volgens Entertainment Tonight werkte Craig in de makelaardij. Op dit moment is de 78-jarige zangeres in Parijs, daar werd ze namelijk meerdere malen gespot en gefotografeerd tijdens de Fashion Week.

Bron & beeld: ANP