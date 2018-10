Triest: zwaar mishandelde hond overleden aan verwondingen

Een hond is maandagochtend zó erg mishandeld, dat hij uiteindelijk uit zijn lijden verlost moest worden. De hond liep samen met zijn baasje zijn vaste rondje door het bos bij Winterswijk, toen hij werd aangevallen door een onbekend iemand.

De hond liep onaangelijnd door het donkere, stille bos. Enkele honderden meters voor zijn baasje uit begon hij plotseling te blaffen. “Een agressief soort blaf. Dat hield even aan en daarna werd het stil,” zo vertelt wijkagent Willem Saris.

Schedelbreuk

Even later trof de eigenaar zijn hond aan, in de berm van de zandweg. De viervoeter had meerdere verwondingen: een schedelbreuk, een open wond aan de borst en een achterpoot uit de kom. Hij was er zo slecht aan toe, dat hij uiteindelijk door een veearts uit zijn lijden is verlost.

Emotioneel

De eigenaar van de hond woont in de buurt van het bos en is erg geëmotioneerd, zegt Saris. “Het is een echte dierenliefhebber. Altijd met dieren bezig.” Op wat voor manier de hond precies is mishandeld, wordt nog onderzocht door een deskundige.

Zoekactie

De politie hoopt dat getuigen zich melden, om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Een zoekactie met honden in het bos heeft tot nu toe niks opgeleverd. “We houden alle opties open”, zegt agent Willem Saris.

Buurtbewoners

Het gebied rond de Kreilweg is nagenoeg onbewoond, zegt de agent. De politie heeft meerdere buurtbewoners benaderd voor het onderzoek. “Maar we hebben toch de stille hoop dat ergens iemand is die zegt: ‘ik heb daar de laatste dagen iets gezien wat er mogelijk mee te maken heeft’.

#Winterswijk GETUIGEN OPROEP

Maandag 8/10 omstreeks 05.00u is deze hond op de #Kreilweg #Miste door onbekende(n) zo zwaar mishandeld dat het dier uiteindelijk uit het lijden moest worden verlost. Wie heeft informatie over deze ernstige #dierenmishandeling.Bel ons via 0900.8844 pic.twitter.com/egTqY2RkNf — Willem Saris (@polwwijkbuiten) 9 oktober 2018

