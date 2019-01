Trijntje Oosterhuis wil zoveel afvallen dat ze weer in déze jurk uit 1996 past

Trijntje Oosterhuis (45) heeft al een figuur om jaloers op te zijn, maar de zangeres wil graag een nog slankere wespentaille creëren. Waarom? Zodat ze in een heel bijzondere jurk past.

Namelijk de jurk die ze droeg bij de opening van wat nu de Johan Cruijff Arena is.

Die rode jurk

In 1996 zong Trijntje het prachtige nummer De zee, terwijl het voetbalstadion geopend werd. Daarbij droeg ze een knalrode, wijd uitlopende jurk. Nu Trijntje in maart 2019 een groots concert gaat geven waarbij ze al haar grootste hits gaat zingen met het Metropole-orkest, heeft ze één doel voor ogen: weer in die iconische jurk passen.

Hard trainen

Trijntje was destijds 23 jaar. Meer dan logisch dat ze 22 jaar en drie kinderen later die jurk niet meer zo makkelijk over haar heupen krijgt. Toch wil de zangeres dat wel voor elkaar te krijgen. “Ik hoop dat ik die jurk weer aan kan, ik ben hard aan het trainen”, liet ze in WNL op zondag weten. “Serieus, ik heb ‘m nog!”

Trijntjes afvalmethode

Het zou haar zomaar kunnen lukken, want Trijntje is al een boel kilo’s afgevallen sinds ze een kliniek heeft ingeschakeld die haar helpt met contourvormende gewichtsvermindering. Wij spraken de betreffende kliniek, dus je kunt hier meer over de afvalmethode van Trijntje en collega Angela Groothuizen lezen.

Bron: WNL op zondag. Beeld: Brunopress

