Trijntje Oosterhuis krijgt veel complimenten voor deze opvallende jurk

Trijntje Oosterhuis heeft deze week groot nieuws bekendgemaakt: volgend jaar staat ze samen met het Metropole Orkest in de Ziggo Dome. Gisteravond zat ze aan tafel bij ‘RTL Late Night’ om daarover te praten.

Fans van de zangeres gaven natuurlijk aan veel zin te hebben in het concert. Daarnaast was ook de jurk die Trijntje tijdens de uitzending droeg hét onderwerp van gesprek. Trijntje plaatste op Instagram een foto in de rode jurk met print en kreeg meteen veel positieve reacties over deze outfit:

Beeld: ANP.