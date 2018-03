Je kan er maar beter vroeg bij zijn: twee jaar oud en nu al opgemaakt door de stylist van de sterren. Maël, het dochtertje van Trijntje Oosterhuis, is een geluksvogel.

Mama Trijntje Oosterhuis stond gisteren in de Ziggo Dome met de Ladies of Soul. En dat moeten we ook even laten zien, want wauw, vrouwen: jullie zien er geweldig uit!

Zoals je kunt zien had Trijntje haar dochtertje Maël mee. En die had ze gelijk maar even bij ome Leco achtergelaten. Dat leverde dit schattige kiekje op:

Een kleine lady of soul!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Bron en beeld: Instagram.