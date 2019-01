Trijntje Oosterhuis laat met deze foto zien dat ze nóg meer is afgevallen 

De kilo’s blijven eraf vliegen bij Trijntje Oosterhuis (45). De zangeres deelt een foto waarop te zien is dat haar wespentaille de afgelopen weken nóg slanker is geworden.

Ze is inmiddels zo slank, dat haar doel om weer in een bijzondere jurk uit 1996 te passen vast gaat lukken. “Ik voel me fit en gelukkig”, schrijft ze bij het kiekje.

Trijntje treedt op 30 maart op in Ziggo Dome met het Metropole Orkest, waar ze haar grootste hits zal zingen. Herinner je je nog die rode jurk die ze in 1996 droeg bij de opening van de Amsterdam Arena (nu de Johan Cruijff Arena)? De zangeres gaf onlangs aan dat ze die dolgraag tijdens haar concert aan zou willen trekken. Ambitieus, want Trijntje was destijds 22 jaar. Maar als we haar strakke taille zo zien, gaat het haar gewoon lukken op haar 45e.

Bron: Instagram Trijntje Oosterhuis. Beeld: ANP