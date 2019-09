Trijntje Oosterhuis openhartig over grote verandering in muziekcarrière

Trijntje Oosterhuis brengt al 30 jaar popmuziek uit en is dan ook niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Haar nummers liet ze meestal door andere muziektalenten schrijven, maar daar heeft de brunette verandering in gebracht.

Dit vertelt ze woensdag aan het AD.

Eigen dagboek

Voor haar in mei uitgebrachte album Dit is voor mij, klom de zangeres zelf in de pen. In het album geeft Trijntje zich voor het eerst écht bloot en verschuilt ze zich niet langer achter teksten van anderen. Aan AD vertelt de zangeres dat deze nieuwe werkwijze een wereld van verschil maakt voor haar muziek en de boodschap daarvan. “Het is zelf je eigen dagboek schrijven, of het dagboek van een ander lezen, hoe goed je je daar ook mee kunt identificeren”, verklaart Trijntje.

In het hart

Het is een stuk persoonlijker, maar dat doet de zangeres juist goed. “Ik denk: dit is wat ik te vertellen heb, schiet er maar op. Dan mag iedereen er wat van vinden”, vertelt Trijntje. “Ik wil een laagje dieper raken. In mijn hart, en dat van anderen als ik een liedje zing.” Streven naar perfectie

Trijntje vertelt dat ze na al die jaren nog steeds áltijd streeft naar perfectie, wat soms best zwaar kan zijn. "Soms voel je je een 6je, maar ik kan met optreden dan wel een 8 geven. Soms kun je een 10 geven, maar die 8 haal je altijd wel. Ik vind dat je altijd alles moet geven."

Bron: AD. Beeld: ANP