Veel lof voor tropenartsen in 'Floortje naar het einde van de wereld'

Hoe ze het doet, weten we niet, maar elke week weet Floortje Dessing in ‘Floortje naar het einde van de wereld’ weer de mooiste verhalen van mensen op een bijzondere plek in de wereld te vinden. Deze week: twee Nederlandse tropenartsen in Papoea Nieuw Guinea.

Floortje ging in de laatste aflevering op bezoek bij de Nederlandse artsen Jorieke en Floris die in een klein ziekenhuis in Papoea Nieuw Guinea werken. Jorieke is ook echt opgeleid als tropenarts, maar haar vriend Floris is eigenlijk huisarts. Omdat zij in de regio waar ze verblijven de artsen met de meeste kennis zijn, behandelen ze veel meer klachten dan waar ze eigenlijk voor opgeleid zijn.