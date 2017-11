Marc van der Linden plaats indrukwekkende selfie van zijn 'spieren'

Sinds Marc van der Linden aan zijn afvalrace begon, heeft hij een flinke transformatie ondergaan. De royalty-deskundige ging van 205 kilo naar slechts 95 kilo, en is daar hartstikke trots op. Hij kon het dan ook niet laten om gister voor het slapengaan nog even een selfie te maken.

Op de foto is volgens hem sinds jaren weer ‘iets wat lijkt op spieren’ te zien. ‘’Eindelijk is te zien waaraan ik zo hard heb gewerkt,’’ aldus de ruim 100 kilo lichtere Van der Linden.

‘’Stralende ogen’’

De royalty-expert geeft aan dat hij in de eerste instantie twijfelde om de foto te plaatsen, maar het uiteindelijk toch maar deed. ‘’Ik heb me de pleuris gewerkt aan afvallen, trainen en een nieuwe levensstijl. Ik ben nog lang niet ‘klaar’ maar wel goed bezig. En ineens maakte in een foto waarvan ik dacht: daar is eindelijk op te zien waaraan ik zo hard heb gewerkt. Iets van spieren, veel te veel haar maar ook: stralende ogen en een tevreden lach”, aldus Van der Linden die stelt dat ‘al het werk het waard is.’’

Complimentjes

Al snel na het plaatsen van de foto stroomden de complimentjes binnen. Mensen vinden het knap dat de royalty-deskundige zoveel is afgevallen en vinden dat hij er nog nooit zo goed heeft uitgezien. Aan het AD laat Van der Linden vandaag weten dat de door hem gedeelde selfie wel ‘een heel gunstige foto’ is.

Boek

‘’Ik ben blij met het resultaat, maar nog absoluut niet klaar, als ik dat überhaupt ooit zal zijn. Ik ben nu wel ‘slanker’ dan ik ooit als volwassene ben geweest’’, aldus Van der Linden. Hoewel hij tot nu toe altijd heeft gezwegen over zijn afvalmethode, laat hij weten dat hij momenteel bezig is met een boek. waar zijn hele verhaal in zal staan. Wanneer het boek zal verschijnen is nog niet bekend.

Een bericht gedeeld door Marc van der Linden (@marcvanderlindenm) op 17 Nov 2017 om 3:21 PST

