Dit betekent de nummerplaat van Harry & Meghan's trouwauto

Het kersverse bruidspaar reed zaterdag in een oldtimer naar de avondreceptie van het huwelijk. Op de grote dag was niets aan het toeval overgelaten, dus ook de nummerplaat van de zilverblauwe Jaguar was zorgvuldig uitgekozen.

E190518. Op het eerste gezicht lijken het zomaar een letter en wat cijfers, maar wie beter kijkt ziet de trouwdatum van het wereldberoemde stel: 19 mei 2018. De ‘E’ staat voor het type Jaguar dat Harry bestuurt.

Traditie

Het lijkt stiekem een traditie te worden bij de koninklijke familie, want prins William en Kate Middleton kozen in 2011 ook voor een persoonlijke nummerplaat, meldt het Nieuwsblad. Zij gingen echter voor een tekst: Just Wed. Een afkorting voor pas getrouwd.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP