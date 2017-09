Hoe de trouwdag van Marcia veranderde in haar grootste nachtmerrie

Je trouwdag hoort de mooiste dag van je leven te zijn. Ook voor Marcia begon de dag zoals het moest: heerlijk en liefdevol. Tot haar grootste nachtmerrie waarheid werd.

Amper een uur nadat Marcia het jawoord had gegeven aan Nick, werd Marcia’s moeder Jean onwel. In eerste instantie dacht men dat het haar gewoon allemaal even iets teveel werd: het is ook heel wat, de trouwdag van je dochter.

Wartaal

Daarom nam Jeans man haar mee naar het gastenverblijf op locatie om even bij te komen voordat het huwelijksdiner plaats zou gaan vinden. Niemand had door dat het eigenlijk goed mis was. Jean kreeg intense hoofdpijn en begon wartaal uit te slaan.

“Iemand kwam me halen omdat ze dachten dat mijn moeder een beroerte had gekregen”, vertelt Marcia. “Ik heb meteen mijn schoenen uitgetrokken en ben naar haar gesprint. Op het moment dat ik daar aankwam, was ze al bewusteloos.”

Hersenbloeding

Marcia’s moeder werd met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kreeg de familie het afgrijselijke nieuws te horen dat Jean waarschijnlijk niet meer bij zou komen: ze had een zware hersenbloeding gehad.

Marcia is de hele tijd bij haar moeder gebleven, met haar trouwjurk nog aan. “Ik vergat mijn trouwdag compleet”, zegt ze. “Alleen mijn moeder deed er nog toe. Ik ben blij dat ze er nog bij was toen we elkaar het jawoord gaven. Ik was zo gelukkig tijdens die ceremonie. Maar niet veel later werd deze dag óók de droevigste dag van mijn leven.”

Jean haalde het namelijk niet. Enkele uren nadat ze binnen werd gebracht bij het ziekenhuis, stierf ze.

Ze was dolgelukkig

“Ik weet dat mijn moeder dolgelukkig was op haar allerlaatste dag op aarde, dat houdt me staande,” zegt Marcia. “Ik heb dan wel geen kans gekregen om afscheid te namen, maar op de avond voor het huwelijk heb ik haar nog een kaartje gegeven waarop ik alles had geschreven wat ik haar nog wilde zeggen. Ze wist daarom hoeveel ik van haar hield. Ik ga haar gigantisch missen, maar ik ben blij dat ik op de trouwfoto’s kan zien hoe gelukkig ze was.”

Bron: Irish Mirror en Nieuwsblad. Beeld: iStock en Facebook.