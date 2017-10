Trouwen? Estavana moet er niet aan denken: ''Nu? Nee! Opsodemieteren''

Estavana Polman (25) en Rafael van der Vaart (34) zijn al een tijdje gelukkig samen, maar een huwelijk lijkt er voorlopig niet in te zitten. In het programma Van der Vorst Zoekt Sterren laat Estavana weten dat de geboorte van haar dochtertje voorlopig bijzonder genoeg is, en dat ze gelukkig is zo.

Rafael daarentegen ziet een tweede bruiloft wel zitten. Sterker nog: zijn eerste appje naar haar was: ‘’Wil je met me trouwen?’’

Gesetteld

In het tv-programma is te zien hoe het stel momenteel samen met baby Jesslyn in een modern appartement in het Deense stadje Esbjerg woont. Omdat Estavana’s contract bij club Team Esbjerg nog tot de zomer loopt, blijven ze daar voorlopig nog wonen.

Gemis

Voor Rafael is een verhuizing naar het buitenland sowieso klein, geeft hij toe. Hij reist zo nu en dan op een neer naar Hamburg om zoon Damián (11) te zien en vindt het fijn dat die afstand valt te overzien. ‘’Maar ik mis hem elke dag. Zou ik verhuizen, dan moet ik er drie missen.’’

Toekomstplannen

Over wat hij zou willen doen als het voetballen erop zit, zegt hij: ‘’Ik ben begonnen met wat televisiewerk; analyseren. Daar een beetje inrollen vind ik leuk. En ik wil mijn trainingsdiploma’s halen. Voetbal is mijn leven en ik weet er veel van. Ik heb ook veel gezien hoe het niet moet.’’

‘’Opsodemieteren, doei’’

Rafael wist in februari 2016 het hart van Estavana te veroveren. Na wat app-contact vloog zij naar Sevilla, waar hij toen speelde. De vonk sloeg over en hij volgde haar al snel naar Denemarken. Nu zijn voetbalcarrière op een laag pitje staat, heeft hij dan ook alle tijd om een bruiloft te organiseren. Maar daar moet Estavana niks van weten. ‘’Nu? Nee! Opsodemieteren, nee. Doei.’’

‘’Een geweldig wijf’’

Estavana geeft aan heel gelukkig te zijn met de situatie zoals die nu is. ‘’We hebben een kindje. Dat is onze eeuwige band. Dan had Raf maar niet moeten trouwen van tevoren.’’ Voor Rafael zit er dan ook niets anders op dan de beslissing van zijn vriendin te accepteren. ‘’Ze is fantastisch, een geweldig wijf. Ze is laatst een week weggeweest met de kleine meid. Toen ze terug waren was ik heel blij.’’

Bron: AD.nl. Beeld: ANP